Amministrative 2022, sui festeggiamenti a Parco delle Acacie della lista “Attiva Atripalda” piovono le critiche del consigliere non eletto Antonacci

Sui festeggiamenti di sabato sera a Parco delle Acacie della lista vincente “Attiva Atripalda” piovono le critiche del consigliere non eletto Salvatore Antonacci. L’ex delegato ai Lavori Pubblici, non rieletto in Consiglio comunale con la lista sconfitta “Atripalda Futura”, tempo fa era finito al centro di dure polemiche per l’intervento di riqualificazione attuato proprio per parco della Acacie. E oggi scrive: «Coerenza questa sconosciuta. Non è mio costume polemizzare ma ricordo a me stesso e a tutta la città la campagna di denigrazione messa in atto nei confronti dell’amministrazione targata Geppino Spagnuolo per gli interventi messi in campo al fine di rendere perfettamente utilizzabile parco delle Acacie. È strano chi i principali detrattori abbiamo scelto questo posto per celebrare la loro vittoria elettorale. Ricordo a me stesso e alla città che qualche attuale novello assessore era pronto a raccogliere firme e ad incatenarsi. Ma questo è. Ed il responso dei cittadini va sempre rispettato».