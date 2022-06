Amministrative 2022, nella seduta d’insediamento del Consiglio comunale l’ex sindaco attacca il primo cittadino sul ruolo in Acs. Foto

Nel giorno d’insediamento del Consiglio comunale ad Atripalda è subito scontro sull’Acs, la società partecipata del comune di Avellino in cui il neo sindaco Paolo Spagnuolo è amministratore unico. A sollevare la questione in aula è l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo che prende subito la parola per la convalida degli eletti sollevando dubbi sul doppio incarico di sindaco e amministratore: «Questa posizione crea di fatto una condizione di potenziale conflitto d’interesse tra il comune di Atripalda e la posizione all’Acs che è una partecipata del comune di Avellino – tuona dai banchi dell’opposizione – e si crea una subordinazione del comune di Atripalda rispetto a quello di Avellino. Chiedo di rimuove questa incompatibilità».

Ma il sindaco Paolo Spagnuolo respinge l’osservazione: «non esiste nessuna incompatibilità con una società partecipata visto che lo statuto non prevede questo tipo di incompatibilità. Il comune di Atripalda non è socio e i servizi offerti da “Avellino Città Servizi” sono erogati in esclusiva al comune di Avellino. Per cui non c’è nessuna interferenza. E neanche nessun vincolo di subordinazione. Non ci saranno dimissioni da parte mia ma rimetterò nella mani del sindaco di Avellino ogni valutazione anche perché l’Acs si trova a dover procedere con un nuovo contratto di servizi, per cui sarebbe dannoso».