Amministrative 2022, l’ex vicesindaco Anna Nazzaro: «opposizione costruttiva e mai distruttiva, perseguendo il bene del nostro paese»

«La nostra sarà un’opposizione costruttiva e mai distruttiva, perseguendo il bene del nostro paese». A ribadirlo nel giorno d’insediamento del Consiglio comunale ad Atripalda sono state le due opposizioni, quelle espresse dalle liste sconfitte “Atripalda Futura” ed “Atripalda Bene Comune” che in aula hanno illustrato ciò che caratterizzerà la propria azione politica durante la consiliatura, volta anche alla collaborazione e al dialogo.

A spiegarlo, prima del giuramento del sindaco, per prima è stata l’ex vicesindaco Anna Nazzaro per la lista “Atripalda Futura”: «Ci tengo in questa aula consiliare e quindi istituzionale a fare gli auguri al nuovo sindaco Paolo Spagnuolo e a tutta la maggioranza e a tutti noi. Ringrazio anche gli elettori della nostra lista “Atripalda Futura” che ci hanno consentito di restare in quest’aula consiliare, anche se in ruoli diversi, ma comunque importanti. Sono sicura che il nostro impegno sarà proficuo per la cittadinanza». Assicura di agire «con la massima onestà intellettuale, con rigore ma nella piena trasparenza e collaborazione. La nostra sicuramente sarà un’opposizione costruttiva e mai distruttiva. Naturalmente ci saranno momenti importanti di condivisione e collaborazione». Poi l’augurio finale della Nazzaro: «Il mio auspicio è che veramente possiamo creare momenti di dibattito e dialogo perché il fine da perseguire resta sempre quello del bene comune. Sono sicura che questo intento ci accomuna in questo momento. Noi da questi banchi cercheremo di creare i presupposti per collaborare in sinergia, con la stessa consigliera Battista mi auguro. Naturalmente l’auspicio è quello di trovare un indirizzo univoco, quello della collaborazione e di perseguire l’unico fine che deve guidarci, il bene del nostro paese».