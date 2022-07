Alvanite, l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo puntualizza e replica alla fascia tricolore

«Non c’è necessità di recuperare i fondi, perché già fatto dalla mia amministrazione, ma oggi c’è la necessità di attivarsi per non perderli». A precisarlo è l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo che interviene sul progetto denominato “Alvanite Quartiere Laboratorio” dopo la riunione svoltasi a Palazzo di città e voluta dal sindaco Paolo Spagnuolo per accelerare sull’intervento di riqualificazione delle palazzine comunali. «Per amore della verità, avendo letto l’articolo sul giornale, ritengo che sia opportuno fornire alcuni chiarimenti per avere maggiore contezza della situazione ad oggi rispetto a questi finanziamenti» tiene a precisare l’ex fascia tricolore.

L’intervista è pubblicata oggi su Il Mattino di Avellino