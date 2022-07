Tagli a parco San Gregorio, l’ex sindaco attacca: «Hanno sospeso il nulla, l’agenda di Paolo dettata dai social»

«Hanno sospeso il nulla perché i lavori di taglio erano finiti già da qualche settimana come è evidente dalle verifiche fatte dalla direzione dei lavori. Per vedere che cosa fare la mattina invece il sindaco apre i social».

L’ex primo cittadino Giuseppe Spagnuolo attacca sull’annunciato stop ai tagli di arbusti nel parco pubblico di San Gregorio deciso dal sindaco Paolo Spagnuolo il giorno dopo un post pubblicato su Facebook e un blitz in pineta degli attivisti della lista “Atripalda Bene Comune”.

