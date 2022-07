Us Avellino in ritiro a Mercogliano, allenamento per i lupi ad Acqua Fidia. Foto

Us Avellino in ritiro a Mercogliano, allenamento per i lupi ad Acqua Fidia.

“Una passeggiata ad Acqua Fidia con i Lupi per migliorare il fiato, respirare aria buona e fargli scoprire la bellezza della natura in cui è immersa la nostra città!” Scrive il sindaco Vittorio D’Alessio che ha accompagnato i calciatori dell’Us Avellino in ritiro a Mercogliano con il direttore sportivo Enzo De Vito e l’allenatore Taurino.