Indennità di giunta, il vicesindaco Mimmo Landi: «l’ex sindaco la percepiva intera. Attacchi populisti»

Botta e risposta tra il vicesindaco Mimmo Landi e l’ex assessore Nancy Palladino sulle indennità di carica: «nessuno ha gridato allo scandalo quando l’ex sindaco percepiva un compenso del 100%, pari a mille e cinquanta euro. Lui da dipendente pubblico avrebbe dovuto prendere il 50% delle indennità, ma come mai se Paolo Spagnuolo aveva un’indennità di mille e 50 euro anche Geppino Spagnuolo ha continuato a prendere 1050 euro? Fare populismo sulle indennità è vergognoso soprattutto da parte di un esponente del Pd. Al posto vostro avrei restituito le indennità per i danni subiti da questo Ente in cinque anni».