Indennità di Giunta, l’ex vicesindaco Anna Nazzaro: «come assessori non adeguandoci i compensi abbiamo lasciato nelle casse comunali circa 170mila euro»

Sull’adeguamento delle indennità di sindaco e giunta anche l’ex vicesindaco Anna Nazzaro ha tenuto a sottolineare in Consiglio comunale dai banchi dell’opposizione: «come assessori, non essendoci adeguati i compensi, abbiamo lasciato nelle casse del comunali circa 170mila euro. Ci siamo sacrificati. E questo ha contributo al risanamento dell’Ente e ha permesso di raggiungere un risultato che ha consentito voi di potervi adeguare alle nuove indennità. Riconosco che il ministero abbia visto bene nel dare una gratificazione per l’impegno amministrativo visto che le responsabilità di sindaco ed amministratori oggi sono tante. Probabilmente sui tempi non condivido, ma sono scelte. E sugli amenti dei costi dell’energia dico che non li avremmo potuti prevedere».