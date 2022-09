Elezioni Politiche 2022, i candidati di Alleanza Verdi Sinistra domenica mattina in piazza Umberto

Domenica 11 settembre appuntamento in piazza ad Atripalda. I candidati di Alleanza Verdi Sinistra domenica inaugurano la campagna elettorale in città..

Alle ore 11 in piazza Umberto I Marco Genovese e l’ex vicesindaco Luigi Tuccia presenteranno i candidati di Europa Verde e Sinistra Italiana. In campo Luigi Adamo e Franco Mari candidati alla Camera dei Deputati e Antonio Caggiano e Amalio Santoro candidati al Senato della Repubblica.