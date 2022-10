Massimo Rastelli è il nuovo allenatore dell’Us Avellino 1912

L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Massimo Rastelli. Nato a Torre del Greco (NA) il 27 dicembre 1968, ha guidato nel corso della sua carriera Juve Stabia, Brindisi, Portogruaro, Avellino, Cagliari, Cremonese, Spal e Pordenone.

Per lui si tratta di un ritorno ad Avellino, avendo allenato la squadra biancoverde dal 2012 al 2015 ottenendo una promozione in serie B, una salvezza in cadetteria ed una semifinale playoff per l’approdo in massima serie. Rastelli è ricordato anche per la sua esperienza da calciatore con la maglia dell’Avellino con cui ottenne un’altra promozione in serie B, storica visto il successo ai playoff contro il Napoli, nella stagione 2004/2005.

L’accordo prevede una durata biennale fino al 30 Giugno 2024 con opzione di rinnovo per altri due anni in caso di promozione in serie B.

Lo staff tecnico di mister Rastelli sarà composto dal viceallenatore Dario Rossi, dal preparatore atletico Fabio Esposito e dal collaboratore tecnico Marco Cossu.

Restano invariate le figure del responsabile performance Pietro La Porta e del preparatore dei portieri Angelo Pagotto.

Il club augura un in bocca al lupo ed un buon lavoro al nuovo staff tecnico!