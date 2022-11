Cento venti giorni di governo della nuova Amministrazione, l’ex sindaco attacca: «delle nuove attività abbiamo pochissime tracce, solo un copia ed incolla»

«A oltre quattro mesi di amministrazione della città assistiamo al completamento di tutto ciò che avevamo avviato e che abbiamo acquisito come finanziamenti e che vedremo nei prossimi mesi. Oltre questo però delle nuove attività abbiamo pochissime tracce se non il triplicarsi delle indennità di funzione per sindaco e assessori e l’aumento delle cariche che dovranno usufruire di indennità».

L’ex primo cittadino Giuseppe Spagnuolo boccia i primi cento giorni di governo dell’amministrazione del sindaco Paolo Spagnuolo «mi sembra di vederli come quello che ha avuto all’improvviso un’eredità da uno zio d’America e che non sa bene come spenderli. Non c’è traccia infatti di una seria attività di programmazione e di novità».

Intervista su Il Mattino di Avellino