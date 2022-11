Cento venti giorni di governo della nuova Amministrazione, Nunzia Battista critica: «veloce, quasi fulminea nell’aumentare le indennità».

«Una cosa non la possiamo negare dopo quattro mesi di quest’altro Spagnuolo: quest’amministrazione è molto determinata. Molto veloce, direi quasi fulminea è stata nel mettere subito a posto alcune cose: l’aumento delle retribuzioni a tutti quelli che battevano cassa, compreso la nuova figura prevista del presidente del consiglio comunale che “assicurerà” lo svolgimento perfetto del consiglio comunale e noi speriamo anche la risposta alle interrogazioni che a distanza di un mese ancora non abbiamo ricevuto».

E’ una bocciatura netta quella che fa la capogruppo consiliare di “Atripalda Bene Comune” Nunzia Battista sull’operato della nuova giunta di Paolo Spagnuolo. Per la consigliera d’opposizione solo aumenti delle indennità «e direi basta così! Perché poi, per il resto come la lunga estate delle feste, per la quale si è lasciata guidare dal cartellone regionale dimostrando veramente poca originalità».

Nessun nuovo progetto «quelli che stanno venendo a compimento sono già avviati dalla precedente amministrazione e le assunzioni, che l’assessore rivendica, nemmeno sono frutto del loro lavoro».

Intervista su Il Mattino di Avellino