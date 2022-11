Felice Scandone, il logo acquistato dall’imprenditore atripaldese Marco Trasente

L’imprenditore atripaldese Marco Trasente si è aggiudicato il logo della squadra di basket “S.S. Felice Scandone 1948”. Si è tenuta pressa la Curatela Fallimentare del Tribunale di Avellino, l’asta per assegnare lo storico logo della S.S. Felice Scandone Avellino, dichiarata fallita nel luglio 2021.

MarcoTrasente, titolare della SIA Aeromeccanica, nei mesi scorsi, non ha nascosto l’interesse per l’acquisizione del logo. L’offerta partiva da una base d’asta di 30 mila euro più IVA. E l’imprenditore atripaldese Marco Trasente, in solitaria, si è aggiudicato il logo della S.S. Felice Scandone 1948.