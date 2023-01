L’U.S. Avellino dona le 11 maglie nere alla famiglia e agli amici di Roberto Bembo

L’ U.S. Avellino 1912, prima dell’allenamento di questo pomeriggio, attraverso una delegazione formata dall’amministratore unico della IDC Giovanni D’Agostino, mister Massimo Rastelli ed il capitano Antonio Di Gaudio ha omaggiato la famiglia Bembo e gli amici di Roberto con 11 maglie di colore nero indossate in occasione di Avellino – Monopoli.

Un segno di vicinanza, da parte del club, alla famiglia Bembo ed a tutta la comunità mercoglianese che ha ospitato in questi giorni gli allenamenti della prima squadra in preparazione della sfida di domenica a Messina.