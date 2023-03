Domani contro il Giugliano l’Avellino in campo senza lo squalificato Rastelli

In vista del match tra Giugliano ed Avellino, previsto per la trentaduesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella;

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 13 Benedetti, 15 Aya, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 39 Perrone, 42 Moretti;

Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 72 D’Angelo;

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi.

REPORT

Jacopo Dall’Oglio continuerà il programma di terapie per smaltire il suo infortunio.