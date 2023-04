Municipalizzata, l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo: «un parere negativo che boccia sonoramente e senza appello tutta l’idea e la procedura adottata»

La bocciatura della municipalizzata da parte della Corte dei Conti solleva polemiche politiche ad Atripalda.

«E’ un parere negativo che boccia sonoramente e senza appello tutta l’idea e la procedura adottata dall’amministrazione comunale rispetto a questa società partecipata – attacca l’ex sindaco Geppino Spagnuolo, capogruppo consiliare di “Atripalda Futura” -. Un parere che boccia sia le modalità con cui è stata presentata ma anche l’idea in sé. Basta leggere il parere per capire che le condizioni sostanzialmente non ci sono. Un parere che non mi sorprende dopo aver visto le carte. Già in consiglio comunale avevo anticipato che questa idea non si cala nella realtà del Comune. Non ci sono i presupposti e la Corte dei Conti non ha fatto che rilevare questo, che non è stata dimostrata la sostenibilità economica e finanziaria sia per l’Ente Comune che dovrà poi affidare i servizi né per la sopravvivenza della stessa società partecipata. E’ qualcosa campato in aria e che la Conte dei conti ha riportato con i piedi a terra. Speriamo che l’amministrazione si renda conto che era un’idea balzana posta in essere probabilmente per rispondere ad una serie di promesse elettorali che erano state fatte e che non avevano i presupposti normativi vigenti né i presupposti economici e finanziari per la realtà del Comune di Atripalda».