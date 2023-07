Coach Andrea Crosariol rinnova con Del Fes Avellino

L’Asd Del Fes Avellino è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con coach Andrea Crosariol, per l’incarico di capo allenatore per la stagione sportiva 2023/2024.

Dopo aver concluso la carriera da giocatore, che lo ha visto protagonista di palcoscenici importanti con la Nazionale e con squadre di club, Crosariol ha intrapreso la carriera di allenatore. Prima di approdare ad Avellino ha ricoperto il ruolo di assistente all’Eurobasket Roma, in Serie A2, guidando la stessa compagine romana per 2 gare da capo allenatore. Nella passata stagione è subentrato in corsa ad Avellino, raggiungendo gli obiettivi richiesti.

“Sono molto contento di proseguire con Avellino – dichiara coach Andrea Crosariol -l’anno scorso è stata un’esperienza positiva, l’ambiente mi ha aiutato a svolgere il mio lavoro. Ringrazio la società per la fiducia, sono entusiasta di poter proseguire, quanto di iniziato l’anno passato. Siamo già al lavoro, per programmare la prossima annata”.

“Abbiamo deciso di proseguire nel segno della continuità – dichiara il presidente Gennaro Canonico – Andrea ha dimostrato di avere qualità tecniche, umane e morali considerevoli, skills che ci hanno spinto a prolungare il rapporto di collaborazione. A coach Crosariol facciamo un gande in bocca al lupo, certi di poter cooperare in piena sintonia”.