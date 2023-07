Scandone basket, Trasente acquista il titolo della Virtus Arechi

Il prossimo anno la Scandone dell’imprenditore atripaldese Marco Trasente ripartirà dalla Serie B Interregionale.

Ha acquistato il titolo di B regionale della società Virtus Arechi.

Dopo l’acquisto del logo, della denominazione e dei beni materiali e non, Trasente ha acquisito prima l’ASD Pallacanestro Solofra, società per cui è stato richiesto il cambio di denominazione. Formalmente è stata proprio Solofra a rilevare il titolo di Salerno, poi l’ASD si trasformerà in Scandone una volta ricevuto l’ok dalla Fip.