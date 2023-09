Polemica sosta lungo via Appia, la replica del sindaco Paolo Spagnuolo: “attacchi qualunquisti”

Ormai è noto che il gruppo consiliare “Atripalda Futura”, non avendo argomentazioni valide rispetto all’operato dell’Amministrazione, procede a botti di comunicati dalla matrice qualunquista. È riconosciuto ai più il loro costume di cercare in tutti i modi di minare la serenità dei cittadini.

Con l’ultimo comunicato il predetto gruppo consiliare imputa quale responsabilità dell’attuale amministrazione una singolare ed innocua iniziativa di privati: come a dire “se piove è colpa dell’Amministrazione”.

Risultano per l’ennesima volta scomposte alcune dichiarazioni circa appellativi e falsità indirizzate all’amministrazione guidata dal sindaco Avv. Paolo Spagnolo che, invece, sta offrendo dimostrazione all’intera cittadinanza di capacità amministrativa con chiare ed inequivocabili azioni rivolte al bene comune, al miglioramento del decoro cittadino ed all’attivismo nei vari settori cittadini.

Purtroppo la differenza tra chi amministra in serenità e chi soffre nel ruolo di minoranza sta nell’opposto atteggiamento nella valutazione di ogni singola circostanza, come appunto nel caso specifico abbiano attribuito una gravità eccessiva alla vicenda narrata, addirittura definendo la nostra comunità “comune canaglia”, espressione rispetto alla quale ogni cittadino atripaldese saprà prendere le dovute distanze.

Comunicato stampa –Palazzo di città