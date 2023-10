Cordoglio per la scomparsa dell’ex presidente della Scandone Avellino Ciro Melillo

Il Presidente dell’ASD Felice Scandone Marco Trasente, i dirigenti, la squadra e l’intero staff tecnico esprimono, commossi, il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex presidente della Scandone Avellino ed ex consigliere della nazionale della FIP, Ciro Melillo spentosi nella notte all’ospedale Moscati.

In un giorno triste per tutti i tifosi della palla a spicchi avellinese, Ciro Melillo lascia un ricordo indelebile di una persona seria e competente che ha guidato prima il sodalizio biancoverde, poi la federazione irpina con grande abnegazione e senso del dovere, si ricorda le volte che con grande tenacia e caparbietà si è battuto per le sorti della Scandone, soprattutto nei momenti più difficili del suo luminoso corso.

Alla moglie Alma e ai figli Anna, Attilio e Mauro vanno le più sentite condoglianze da parte dell’intero sodalizio avellinese.