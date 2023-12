Al via la prevendita per la gara con il Tarant

Partita questo pomeriggio, giovedì 14 dicembre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Taranto che verrà disputato domenica 17 dicembre 2023 alle ore 18:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie C Now, Girone C.

Come Acquistare i Biglietti

E’ possibile acquistare i biglietti della gara Avellino – Taranto online, presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori).

Il botteghino del Partenio – Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura:

• giovedì 14 dicembre dalle ore 15:00 alle 19:00;

• da venerdì 15 a sabato 16 dicembre dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00;

• domenica 17 dicembre (giorno gara) dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 ad inizio partita.

I costi dei biglietti IN PROMOZIONE (da giovedì 14 a sabato 16 dicembre) saranno i seguenti:

Curva Sud:

• Adulti: 12 euro

• Ridotto: 10 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2011): 7 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

• Adulti: 25 euro

• Ridotto: 20 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2011): 15 euro

I costi dei biglietti NON IN PROMOZIONE (il giorno della gara) saranno i seguenti:

Curva Sud:

• Adulti: 15 euro

• Ridotto: 13 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2011): 10 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

• Adulti: 28 euro

• Ridotto: 23 euro

• Ridotto Under 12 (nati dopo l’1/1/2011): 18 euro

I bambini nati dal 2018 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

I biglietti ridotti sono riservati riservato agli Over 65 (nati prima del 31/12/1958), agli Under 20 (nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2010) e alle Donne.