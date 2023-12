Elezioni provinciali, ecco gli eletti a Palazzo Caracciolo: riconferma per Francesco Mazzariello

Il giorno 18 dicembre 2023 alle ore 15:30, all’esito delle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale del 17 dicembre 2023.

Sulla scorta delle risultanze del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale in data 18 dicembre 2023, con il quale sono stati accertati ed attribuiti, sulla scorta degli atti del seggio centrale e della sottosezione:

a) la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;

b) la cifra elettorale ponderata di ciascun candidato alla carica di Consigliere Provinciale;

c) i seggi spettanti a ciascuna lista sulla base dei quozienti in esse contenuti;

d) la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle cifre individuali ponderate riportate da ciascuno;

PROCLAMA ELETTI

per la lista n. 1 avente contrassegno DAVVERO MODERATI, alla quale risultano assegnati seggi n. 3 (tre) i Sigg.

Mazzariello Francesco

Guerriero Diego

Buonanno Gabriele

per la lista n. 2 avente contrassegno PER L’IRPINIA, alla quale risultano

assegnati seggi n. 3 (tre) i Sigg.

Graziano Giuseppe

Barrasso Vincenzo

Pericolo Emanuela

per la lista n. 3 avente come contrassegno PARTITO DEMOCRATICO, alla quale risultano assegnati seggi n. 4 (quattro) i Sigg.

Spera Marcantonio

D’Angelis Luigi

Cerrato Antonio

Cervinaro Laura

alla lista n. 4 avente contrassegno PROPOSTA CIVICA PER L’IRPINIA,

alla quale risultano assegnati seggi n. 2 (due) i Sigg.

Picone Fausto

Di Cecilia Franco