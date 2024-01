La Felice Scandone Avellino in campo per sostenere la battaglia della piccola Alyson

La Felice Scandone Avellino da sempre attenta e impegnata nel sociale e nel promuovere iniziative

solidali, scende in campo per sostenere la causa della piccola Alyson, una bambina di 11 mesi

affetta dalla Sindrome di Williams caratterizzata da disturbi dello sviluppo associati a cardiopatie,

ritardo psicomotorio e dismorfismi.

La società del patron Trasente ha indetto, in occasione del prossimo impegno casalingo di sabato

27 Gennaio alle ore 18:30 contro la Virtus Molfetta, una raccolta fondi in collaborazione con la

Misericordia di Atripalda del Presidente Vincenzo Aquino che, insieme al suo Direttivo, si è reso

subito disponibile e accogliente nel sostenere l’iniziativa indetta dal club biancoverde.

La raccolta avverrà stesso all’interno dell’impianto sportivo di Contrada Zoccolari. Il ricavato sarà

devoluto alla famiglia della piccola Alyson per sostenere viaggi, cure, spese mediche e acquisti di

beni primari.

Per chi non sarà presente al prossimo match della Scandone Avellino ha comunque la possibilità di

donare il suo prezioso contributo al seguente link:

https://www.gofundme.com/f/3xcsgz-per-mia-figlia-alyson?utm_campaign=p_cp+share-

sheet&utm_medium=chat&utm_source=whatsApp