Regionali 2025, Antonio Candella (Udc): “Lavoro, sanità, agricoltura e viabilità per ridare futuro all’Irpinia e alla Campania”Pubblicato in data: 5/11/2025 alle ore:16:02 • Categoria: Politica, Udc •
Antonio Candella (UDC) candidato al Consiglio Regionale: “Lavoro, sanità, agricoltura e viabilità per ridare futuro all’Irpinia e alla Campania”
Il candidato UDC sostiene Cirielli Presidente e propone un programma concreto per creare opportunità ai giovani, valorizzare il territorio, riattivare le fabbriche dismesse e rafforzare i servizi per anziani, persone monoreddito e cittadini con disabilità.
«Mi candido per la prima volta al Consiglio Regionale della Campania con l’UDC – Unione di Centro, a sostegno di Cirielli Presidente.
Questa scelta nasce dall’amore per la mia terra, per la Campania e in particolare per la mia Irpinia, una regione ricca di valori e risorse, ma spesso dimenticata.»
Questa scelta nasce dall’amore per la mia terra, per la Campania e in particolare per la mia Irpinia, una regione ricca di valori e risorse, ma spesso dimenticata.»
Lo dichiara Antonio Candella, che pone al centro del suo impegno i temi di lavoro, sanità, agricoltura, sport e viabilità, considerandoli fondamentali per lo sviluppo e la crescita del territorio.
«Vedo troppi giovani costretti a partire, paesi che si svuotano e fabbriche dismesse.
È ora di riattivare le aree produttive, creare nuove opportunità occupazionali e sostenere chi vuole investire nel territorio.
Solo così possiamo ridare speranza e futuro alla nostra terra», sottolinea Candella.
È ora di riattivare le aree produttive, creare nuove opportunità occupazionali e sostenere chi vuole investire nel territorio.
Solo così possiamo ridare speranza e futuro alla nostra terra», sottolinea Candella.
Il candidato mette in evidenza il ruolo strategico dell’agricoltura, delle infrastrutture e della viabilità, e dello sport, strumenti chiave per lo sviluppo economico e sociale:
-
L’agricoltura come motore di sviluppo, tutela delle filiere locali e innovazione;
-
La viabilità come elemento essenziale per collegare comunità, imprese e turismo;
-
Lo sport come educazione, inclusione e crescita dei giovani.
Grande attenzione è riservata anche alle fasce più fragili: anziani, persone monoreddito e cittadini con disabilità.
Sul fronte sanitario, Candella sottolinea la necessità di ospedali funzionanti, servizi territoriali efficienti e cure di qualità, perché «la salute è un diritto, non un privilegio».
Sul fronte sanitario, Candella sottolinea la necessità di ospedali funzionanti, servizi territoriali efficienti e cure di qualità, perché «la salute è un diritto, non un privilegio».
«La politica deve tornare a essere ascolto e servizio — conclude Candella —. Non servono slogan o promesse vuote, servono fatti concreti costruiti insieme ai cittadini, alle famiglie e alle associazioni.
Solo così possiamo costruire una Campania e un’Irpinia più giuste, vive e solidali, capaci di guardare al futuro con coraggio e cuore.»
Solo così possiamo costruire una Campania e un’Irpinia più giuste, vive e solidali, capaci di guardare al futuro con coraggio e cuore.»
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!
Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.
Lascia un commento