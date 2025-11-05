Regionali 2025, Antonio Candella (Udc): “Lavoro, sanità, agricoltura e viabilità per ridare futuro all’Irpinia e alla Campania”

Antonio Candella (UDC) candidato al Consiglio Regionale: “Lavoro, sanità, agricoltura e viabilità per ridare futuro all’Irpinia e alla Campania” Antonio Candella (UDC) candidato al Consiglio Regionale: “Lavoro, sanità, agricoltura e viabilità per ridare futuro all’Irpinia e alla Campania”

Il candidato UDC sostiene Cirielli Presidente e propone un programma concreto per creare opportunità ai giovani, valorizzare il territorio, riattivare le fabbriche dismesse e rafforzare i servizi per anziani, persone monoreddito e cittadini con disabilità.

«Mi candido per la prima volta al Consiglio Regionale della Campania con l’UDC – Unione di Centro, a sostegno di Cirielli Presidente.

Questa scelta nasce dall’amore per la mia terra, per la Campania e in particolare per la mia Irpinia, una regione ricca di valori e risorse, ma spesso dimenticata.»

Lo dichiara Antonio Candella, che pone al centro del suo impegno i temi di lavoro, sanità, agricoltura, sport e viabilità, considerandoli fondamentali per lo sviluppo e la crescita del territorio.

«Vedo troppi giovani costretti a partire, paesi che si svuotano e fabbriche dismesse.

È ora di riattivare le aree produttive, creare nuove opportunità occupazionali e sostenere chi vuole investire nel territorio.

Solo così possiamo ridare speranza e futuro alla nostra terra», sottolinea Candella.

Il candidato mette in evidenza il ruolo strategico dell’agricoltura, delle infrastrutture e della viabilità, e dello sport, strumenti chiave per lo sviluppo economico e sociale:

L’agricoltura come motore di sviluppo, tutela delle filiere locali e innovazione;

La viabilità come elemento essenziale per collegare comunità, imprese e turismo;

Lo sport come educazione, inclusione e crescita dei giovani.

Grande attenzione è riservata anche alle fasce più fragili: anziani, persone monoreddito e cittadini con disabilità.

Sul fronte sanitario, Candella sottolinea la necessità di ospedali funzionanti, servizi territoriali efficienti e cure di qualità, perché «la salute è un diritto, non un privilegio».

«La politica deve tornare a essere ascolto e servizio — conclude Candella —. Non servono slogan o promesse vuote, servono fatti concreti costruiti insieme ai cittadini, alle famiglie e alle associazioni.

Solo così possiamo costruire una Campania e un’Irpinia più giuste, vive e solidali, capaci di guardare al futuro con coraggio e cuore.»