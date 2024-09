Nella giornata di venerdì scorso, nel parco archeologico di Abellinum, è stata presentata la nuova rosa dell’Abellinum Calcio, la squadra della nostra città. La location non è stata casuale: questa realtà sportiva, infatti, rappresenta un pezzo della comunità atripaldese.

“Ci auspichiamo che cittadini ed imprenditori si avvicinino a questa realtà sportiva sana e ricca di valori – ha dichiarato il sindaco Avv. Paolo Spagnuolo – al fine di dare una mano a chi in tutti questi anni ha compiuto sacrifici per mantenerla in carreggiata, a partire dal presidente Alfredo Cucciniello. Infine, il processo di avvicinamento che darà alla squadra la giusta “identità atripaldese” sarà agevolato dal ritorno dell’Abellinum tra le mura domestiche del Valleverde”.

“L’Abellinum Calcio rappresenta un valido progetto sportivo e non solo – ha evidenziato l’assessore allo Sport Antonio Guancia – quindi speriamo che si riuscirà ad individuare persone in grado di collaborare in maniera fattiva con il presidente Alfredo Cucciniello ed i suoi dirigenti affinché la squadra possa disputare un’ottima stagione”.