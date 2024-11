Riaperto lo stadio comunale “Valleverde-Aquino” di Atripalda dopo anni di chiusura

Riaperto a squadre e tifosi lo stadio comunale “Valleverde-Aquino”. L’impianto sportivo, off-limits da troppi anni, torna a vivere con un nuovo manto in erba sintetica. Per anni porte e ingressi sono rimasti sbarrati e chiusi da lucchetti.

Il cantiere di riqualificazione è durato oltre due anni e ha consentito un’importante intervento di ammodernamento della struttura sportiva. A disposizione c’era un finanziamento da 700mila euro. Ed il sindaco Paolo Spagnuolo, accompagnato dall’assessore con delega allo Sport Antonio Guancia, ha presenziato al doppio appuntamento. Il primo cittadino ha donato nel pomeriggio anche un mazzo di fiori all’arbitro donna Federica Pagano che ha diretto la gara tra Abellinum e Parco Aquilone.

«Sono iniziate ufficialmente le gare di campionato sul nuovo manto erboso del glorioso stadio Valleverde-Aquino» commenta la fascia tricolore «I lavori sono terminati e certamente il solo finanziamento non avrebbe consentito la riapertura dell’impianto. Abbiamo dovuto adottare ben tre varianti per arrivare al risultato attuale, cioè la possibilità di poter utilizzare l’impianto sportivo. Ciò grazie all’impegno dell’assessore allo Sport Guancia e dell’ufficio tecnico».