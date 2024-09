Eco Evolution Bike pronti per la prima edizione di ‘’Valsir Champions Race’’

Sabato sette settembre il team Eco Evolution Bike pedala con i grandi campioni alla prima edizione ‘’Valsir Champions Race’’ 2024. Si pedalerà sulle strade di Sonny Colbrelli vale a dire il giro del Lago di Garda con la scalata prediletta per gli allenamenti dal testimonial Sonny Colbrelli. Il team atripaldese Eco Evolution Bike è rappresentato da tre atleti: la campionessa nazionale Annalisa Albanese, Adolfo Rodia e Giuseppe Albanese. Si tratta di una pedalata ecologica di novanta chilometri e tutti i partecipanti, oltre 150, avranno l’opportunita’ di pedalare sulle strade del ‘’Cobra’’ con Igor Astarloa, Gianni Bugno, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Pavel Tonkov, Claudio Chiappucci, Marco Velo e ovviamente Sonny Colbrelli, mettendosi in gioco nel tratto cronometrato della salita che da Bagolino porterà il gruppo al Colle del Maniva. Il paese di Casto, dove è nato il fondatore di Valsir Silvestro Niboli e cresciuto Sonny Colbrelli, sarà il punto sia di partenza che di arrivo della pedalata. Dopo aver costeggiato le sponde del lago d’Idro, inizierà un tratto di circa 11 km per raggiungere il paese di Bagolino e punto d’inizio della scalata al Monte Maniva con un dislivello di circa mille metri e una pendenza media del 9%. I tre ciclisti del team Eco Evolution Bike Annalisa Albanese, Adolfo Rodia e Giuseppe Albanese pedaleranno in rappresentanza dell’azienda MIELEPIU di Atripalda, azienda leader di sistemi per l’idraulica, riscaldamento, condizionamento, pavimenti, bagno design. Sicuramente sarà un’esperienza indimenticabile per i tre atleti del team Eco Evolution Bike pedalare nel cuore delle valli bresciane e del suggestivo paesaggio che circonda il Lago di Garda.