La vicenda del “sondaggio fantasma” apparso su una testata giornalista on line da qualunque punto di vista la si guardi, fa sorridere e preoccupare allo stesso tempo. Fa sorridere se si pensa che dei tre sindaci citati, solo il Sindaco di Atripalda si sia preso la briga di autocelebrarsi con un lungo post sul suo profilo Facebook, denotando un forte narcisismo misto a malcelata furbizia, perchè diciamocelo Spagnuolo è troppo intelligente da aver creduto attendibile il sondaggio.

Questo perché quale Istituto di indagine demoscopica nazionale si prenderebbe la briga di sondare il gradimento dei sindaci in Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti, limitandosi poi a Santo Stefano del Sole, Mercogliano e Atripalda?

Spagnuolo nella pubblicazione della notizia del falso sondaggio, probabilmente, ha visto l’occasione giusta per tentare di risollevare la propria “quotazione” – e la propria sorte – all’interno di Forza Italia, quotazione scesa ai minimi storici dopo il tradimento perpetrato alle regionali ai danni dell’asse Petitto-Nargi; tradimento immediatamente vendicato da D’Agostino e Petitto che, per il rinnovo del Presidente della Provincia, hanno preferito appoggiare apertamente un candidato di sinistra piuttosto che lanciare la candidatura del Sindaco di Atripalda.

Tornando alla vicenda de qua, “inventare” un sondaggio del genere di solito ha come obiettivo o quello di orientare la popolazione in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno oppure, nell’immediato, mirare a scoraggiare eventuali competitors che potrebbero immaginare di contendere lo scranno di Palazzo di Città al “Sindaco più amato d’Irpinia”.

Stando cosi le cose, non conosceremo mai cosa c’è realmente dietro questa vicenda salvo il Sindaco di Atripalda – a tutela della sua immagine e di quella della Città di Atripalda – non decida di depositare una denuncia contro chi ha pubblicato la falsa notizia, cosa assai improbabile, visto che la testata giornalistica che dovrebbe essere denunciata dal Sindaco lo ha reso il primo cittadino più gradito d’irpinia – tra i 118 sindaci irpini – sia nel 2026 che nel 2025.

Un plauso va sicuramente al consigliere Renzulli che, unico tra i consiglieri di opposizione, ha avuto la caparbietà di indagare a fondo la vicenda e smascherare una delle fake-news che più passerà alla storia nella nostra cittadina.