Gioso Tirone annuncia il ritorno del “Torneo Calcistico Stracittadino” ad Atripalda

Tanto tuonò che piovve, ovvero che si rigiocherà. Tante sono state le sollecitazioni, gli attestati di stima e di incoraggiamento da costringere alla resa lo storico organizzatore del famoso e mai dimenticato “Torneo Calcistico Stracittadino” atripaldese.

Infatti, l’amico e sportivo Generoso Tirone, Gioso per gli amici e familiari, valutati i pro e i contro ha deciso di far riprendere il cammino al tanto amato e desiderato “Torneo”.

Ci siamo, l’anno 2020 sarà l’anno buono, dopo le belle ed esaltanti Edizioni dei fantastici 10 anni dal 1974 al 1984 e ripreso dopo 27 anni con le Edizioni del 2011 e 2012. Pur se le due ultime edizioni gli lasciarono l’amaro in bocca, al punto da dichiarare chiusa tale manifestazione.

Infatti i giovani partecipanti non riuscirono a recepire il “vero” senso della Manifestazione, alla pari degli “anziani” che non furono capaci di inculcare loro lo spirito puramente sportivo, di divertimento e di socializzazione che in passato ha contraddistinto lo “Stracittadino”.

Ci auguriamo che sia i giovani che i meno giovani e le donne vi partecipano con lo “spirito” giusto seguendo il filone della “Sportività – Ricreatività – Socializzazione”, visto che il Torneo avrà come traccia conduttrice “DIVERTIAMOCI INSIEME”. Saranno coinvolti tutti coloro che avranno voglia di divertirsi dando due calci ad un pallone. Giovani e meno giovani, donne iniziate ad allenarvi, il terreno del Campo Sportivo “Valleverde” per alcuni giorni sarà tutto vostro.

Aspettiamo con ansia le novità regolamentari che il “deus ex machina” Gioso Tirone sta elaborando e che ci fornirà in tempi brevi.

Da parte nostra auguriamo all’amico Gioso Tirone buon lavoro e siamo sicuri che dal suo “cilindro” tirerà fuori delle belle novità e farà trascorrere delle giornate di vera “festa sportiva”.