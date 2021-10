Assolti per spaccio un 31enne e un 29enne di Atripalda

Dopo 3 anni di dibattimento in cui sono stati escussi numerosi testimoni e depositate perizie da parte dei consulenti della Procura, il giudice dottor Roberto Melone del Tribunale Penale di Avellino ha emesso due sentenze di assoluzione per un 29enne e un 31 di Atripalda accusati di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Nel marzo 2018 i Carabinieri di Atripalda fermarono nei pressi di via Manfredi un giovane di Montemiletto, trovato, a seguito di perquisizione personale, in possesso di una busta contenente marijuana. Il giovane fermato dichiarò ai militi di aver acquistato poco prima la droga nei pressi di piazza Umberto I da due ragazzi del posto, poi identificati in caserma tramite riconoscimento fotografico. Circostanza confermata da alcuni messaggi estrapolati dal suo telefonino che dimostravano uno scambio frequente di sms tra il consumatore ed uno dei presunti pusher, difeso nel processo dai legali Gerardo De Vinco e Sabino Rotondi.

Nell’ultima udienza di discussione il Pubblico Ministero Fabio Del Mauro ha chiesto per entrambi gli imputati atripaldesi una condanna ad un anno di reclusione. La difesa ha invece chiesto l’assoluzione per insufficienza di prove: i carabinieri non avevano visto la cessione della marijuana, non erano state effettuate perquisizioni personali e domiciliari degli imputati e non erano stati sequestrati i loro telefonini.