Dolore ad Atripalda per la scomparsa dell’ex consigliere Emilio Moschella: lunedì i funerali

Dolore in città per la scomparsa dell’ex consigliere comunale Emilio Moschella.

Docente al Liceo Artistico De Luca di Avellino, pittore e scultore, autore di numerosi dipinti e opere d’arte presenti nelle piazze di alcuni comuni irpini, politico di lungo corso della cittadina del Sabato.

Lo ricorda commosso il sindaco di Atripalda, Paolo Spagnuolo: “Sono stato raggiunto dalla notizia della dipartita dell’amico Emilio Moschella. Con Emilio ho condiviso un lungo percorso politico ed una gran bella amicizia basata sulla reciproca stima. Nel tempo le nostre posizioni sono state anche divergenti, ma da parte sua ho sempre ricevuto rispetto ed ascolto delle mie ragioni. Mai acredine, mai livore, mai rancore, anche quando le strade si sono separate. Sotto questo profilo, pur dall’alto di quello che io definivo con grande affetto il suo atteggiamento talvolta folkloristico, Emilio è di esempio a tanti consiglieri comunali e “pseudo addetti ai lavori”. Sono sgomento perché recentemente avevo riscoperto l’Emilio di qualche anno fa, sorridente, ironico, con la battuta sempre pronta, sicuramente grazie anche al matrimonio del figlio, del quale ho avuto l’onore di officiare la promessa. Un abbraccio a tutta la famiglia ed un caro saluto affettuoso al mio amico Emilio”.

Sconcerto anche dal gruppo consiliare “Atripalda futura” che “commosso e incredulo, si stringe in un forte abbraccio tutta la famiglia Moschella per la perdita di Emilio, già consigliere comunale e figlio di Atripalda. Emilio, istrionico, visionario e umano, resterà nei nostri cuori e in quelli degli atripaldesi che perdono un amico e un riferimento. Fa buon viaggio”.

Lascia la moglie Rita De Piano, i figli Vincenzo ed Antonella, la nuora Elisa Parziale, le sorelle Nicolina ed Anna, i fratelli Amodio, Giuseppe, Sabino e Giovanni, le cognate, i nipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo lunedì 15 Luglio partendo dalla Città Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”. Il rito funebre sarà celebrato alle ore 10.00 nella Parrocchia del Carmine.