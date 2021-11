Elezioni Provincia Avellino, il consigliere Francesco Mazzariello: “mi candido per far crescere il territorio“

“Elezioni Provinciali Avellino 2021: ho presentato ufficialmente la mia candidatura come Consigliere nella lista “Irpinia Protagonista”. Il nostro obiettivo è quello di lavorare alacremente per la crescita del territorio”. Così scrive il consigliere comunale di Atripalda Francesco Mazzariello, candidato nella lista di centro destra “Irpinia Protagonista” per la conquista di uni scranno a Palazzo Caracciolo.

Mazzariello, tesserato Pd, è candidato in quota del consigliere regionale democrat Livio Petitto.

Una candidatura che, secondo il candidato presidente Angelo Antonio D’Agostino, porterà Mazzariello dritto all’elezione all’Ente di piazza Libertà.