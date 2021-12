Assolti perché il fatto non sussiste due coniugi atripaldesi. L’accusa era dei reati artt. 110-633-639 bis c.p. e artt. 10-13-169 D.L.vo 42/04 perché in concorso morale e materiale tra loro, quali committenti eseguivano in assenza di autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, dei lavori edili, consistenti nello scavo e poi posa in opera della condotta elettrica, gas metano e fognaria.