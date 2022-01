Irpinia in lutto, si è spento ieri l’imprenditore lungimirante Nicola Sarno

Irpinia in lutto, si è spento ieri all’età di 75 anni Nicola Sarno, l’imprenditore lungimirante impegnato nel settore edile in tutta la Campania. Con la sua “Irpinia Calcetruzzi” fu tra i protagonisti della ricostruzione post-sisma e non solo. Lascia i figli Silvio, già presidente di Confindustria Avellino, e Valentina.

Le esequie si terranno questa mattina, alle 10, ad Avellino nella chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Alla famiglia e all’amico Silvio giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione.