Maltrattamenti in famiglia, la Procura chiede archiviazione per un uomo di Atripalda

Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Avellino, dott. Vincenzo Toscano, ha chiesto l’archiviazione per le accuse di maltrattamenti in famiglia in presenza di minori a carico di un uomo di Atripalda, difeso dai legali di fiducia Sabino Rotondi e Gerardo De Vinco.

Una donna di 34 anni di Atripalda, lo scorso giugno, aveva raccontato ai carabinieri di Atripalda di essere stata colpita violentemente al volto dal suo compagno dopo una discussione avvenuta in casa, alla presenza della figlia minore. Secondo l’annotazione dei carabinieri di Atripalda, il convivente le avrebbe impedito di recarsi in ospedale, nonostante ella perdesse sangue dal naso ed avesse un occhio gonfio. Solo il giorno seguente la donna riuscì a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino per farsi medicare dai sanitari che le riscontrarono una prognosi di 10 giorni per un trauma nasale ed un ematoma periorbitale.

I carabinieri di Atripalda, dopo aver ascoltato a sommarie informazioni alcune colleghe della vittima, avevano deferito il convivente della 34enne atripaldese alla Procura della Repubblica di Avellino con la possibilità di valutare richieste di applicazioni di misure cautelari idonea ad evitare la reiterazione del reato di maltrattamenti in famiglia in presenza di minori, reato previsto dall’art 572 c.p. e che rientra nella legge n.69/2019 – c.d. “codice rosso”.