Incidente intorno alle ore 12’00 sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, al Km. 22 in direzione Avellino, nel territorio del comune di Serino, e ha visto sempre coinvolta una sola autovettura, la quale, anche in questo caso, sbandava abbatteva il guard rail, e precipitava al di sotto della carreggiata nei pressi del fiume Sabato. A bordo un uomo di 48 anni originario di Vico Equense in provincia di Napoli, che veniva trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e si è dato assistenza per il suo recupero.