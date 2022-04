I Vigili del Fuoco salvano una capretta ad Atripalda finita in una scarpata

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi 24 aprile, sono stati impegnati ad Atripalda in largo Bruno Buozzi, per il recupero di una piccola capretta finita in una scarpata. Due le squadre intervenute le quali con l’ausilio dell’autoscala hanno recuperato il piccolo ovino. Non avendo potuto rintracciare il suo proprietario, è stato presso il Comando di via Zigarelli dove è stato sottoposto a visita da parte del veterinario di turno, per cercare di rintracciare il proprietario.