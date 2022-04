Il Giudice di Pace sospende l’efficacia di 4 su 7 verbali contestati ad un centauro di Atripalda

Il Giudice di Pace di Avellino, dott.ssa Rossella Costanza, ha sospeso l’efficacia esecutiva di 4 dei 7 verbali di infrazione del codice della strada, contestati ad un atripaldese e redatti dai carabinieri di Avellino, tutti la stessa notte del 21 ottobre 2021. Secondo i militi, il giovane a bordo della sua moto, circolava senza revisione del mezzo, con patente sospesa, senza casco e senza copertura assicurativa, forzando il posto di blocco a forte velocità nel centro abitato di Atripalda. Per tali infrazioni al giovane furono decurtati 20 punti dalla patente e gli fu comminata una multa di mille euro. Il Giudice di Pace, dott.ssa Costanza, nella udienza che si è svolta il 13 aprile, ha accolto l’istanza dei legali di fiducia dell’atripaldese Sabino Rotondi e Gerardo De Vinco, che hanno proposto ricorso in opposizione ai suddetti verbali, eccependo alcuni vizi di forma e nel merito la scriminante dello stato di necessità in cui si trovava il giovane, al momento della contestazione, che gli impedii di ottemperare all’ordine di fermarsi al posto di blocco.