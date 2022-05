“Artisti in Piazzetta” fa il bis: domenica la collettiva d’arte di Laika

Grazie al successo segnato da una grande affluenza per l’evento del 10 aprile, domenica 29 maggio ritorna “Collettiva in Piazzetta”. Dopo l’esordio presso la chiesa di San Nicola da Tolentino, questa volta l’appuntamento è in strada. In pieno stile Laika.

L’arte nei suoi più svariati applicativi in una mostra a cielo aperto, ad ingresso libero. L’appuntamento è per domenica 29 maggio presso la Piazzetta degli Artisti ad Atripalda (nei pressi di piazza G. Garibaldi, nel centro storico), a partire dalle ore 10.00 fino alle 17.00.

“Collettiva in piazzetta”, questo il nome dell’iniziativa lanciata dall’associazione culturale Laika. Undici artisti per svariate forme di arte: partecipano Mr. Francese, Lucia Saldutti, Japanese, Sarah Limone, Andrea Matarazzo, Andrea Russo, Gianluca Iki Avella, Iodio e Lemar, Mrs Riot, Puntogcollage. Le opere spaziano dalla pittura a olio, al fumetto, ai disegni per tattoo, oltre a incisioni e sculture.