Sabato presentazione del nuovo libro di Andrea Perciato

Si terrà sabato 20 luglio, alle ore 18:30, nella chiesa di San Nicola da Tolentino ad Atripalda (AV) la presentazione del nuovo libro di Andrea Perciato: “IN CAMMINO VERSO IL NULLA, PERSI IN UN BIANCO INFINITO”.

L’incontro con il più grande alpinista, avventuriero ed esploratore al mondo. Reinhold Messner si racconta di ritorno dall’Antartide: 34 anni fa Reinhold Messner attraversò a piedi, in 92 giorni e 2800 miglia , i deserti di ghiaccio dell’Antartide per raggiungere il Polo Sud. L’autore raccoglie i suoi pensieri e le sue riflessioni durante un incontro con il grande alpinista. Dialogheranno con Perciato il dott. Paolo Preziuso, direttore del Gruppo Archeologico La Civita e studente di Scienze Umane per l’ambiente di Roma Tre e il dott. Giuseppe De Masi, storico dell’arte e vicedirettore del Gruppo Archeologico La Civita. Presenti per i saluti istituzionali il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo e il delegato alla cultura e al parco archeologico antica Abellinum Lello Barbarisi.