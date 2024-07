Atripalda, appuntamento con cinema e teatro: “Rive incantate lungo il fiume”

Dal 18 luglio al 28 agosto Atripalda ospiterà la rassegna di Cinema e Teatro 2024 “Rive incantate lungo il fiume” sono in tutto 7 gli appuntamenti distribuiti in due locations: Piazzetta degli Artisti e Parco delle Acacie. L’iniziativa patrocinata dal comune di Atripalda è curata dalla Pro Loco cittadina in sinergia con il Teatro D’Europa, una collaborazione già rodata che ha favorito la realizzazione di eventi di spessore. L’evento fa parte del più ampio programma estivo “Baraonda” che ha in serbo altre manifestazioni per il contesto atripaldese.

Il programma:

in Piazzetta degli Artisti

18 luglio ore 21:00

Rappresentazione Teatrale “Letto ovale”

di R. Cunei

25 luglio ore 21:00

Rappresentazione Teatrale “Lo Scarfalietto”

di E. Scarpetta

1 agosto ore 21:00

Rappresentazione Teatrale “Ridere con Peppino”

8 agosto ore 21:00

Rappresentazione Teatrale “40 e non li dimostra”

di De Filippo

22 agosto ore 21:00

Rappresentazione Teatrale “Taxi a due piazze”

Al Parco delle Acacie

31 luglio ore 21:00

1° App. Procinema 2°edizione

“Raia e l’ultimo drago”

28 agosto ore 21:00

2°App. Procinema 2°edizione

“Santocielo”