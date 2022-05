Amministrative 2022, Nunzia Battista presenta la lista “Atripalda Bene Comune”: «Noi in campo per la rinascita». Foto

«Abbiamo già presentato la lista attraverso i social con video dei candidati ma stasera è l’occasione per stare tutti insieme e presentarci ai cittadini». A parlare è Nunzia Battista che ieri sera con i candidati della civica “Atripalda bene Comune” ha incontrato gli atripaldesi. E’ lei che sfida il duo pd Spagnuolo lanciando un appello: «ai cittadini che vogliono essere parte della rinascita, artefici del nuovo benessere per tutti, che vogliono vedere realizzate le loro più belle visioni del futuro. Noi siamo in campo! E lo siamo davvero con l’orgoglio che sento a guidare un gruppo di candidati veri, capaci, normali e contemporaneamente speciali».

Manda una stoccata anche a Sinistra Italiana Atripalda: «Peccato che il livore non lasci spazio alcuno alla ragione e che questi sentimenti siano suscitati dalla inattesa constatazione che in fondo il panorama può fare a meno dalla propria sagoma sbiadita. Sono loro quelli che 5 anni fa hanno portato acqua al mulino di chi dopo meno di un anno li ha costretti alla resa scelta indotta dalla completa noncuranza di cui erano oggetto. Ogni scelta va rispettata ma preghiamo ognuno di evitare di offendere ritenendosi, a dire il vero con grande presunzione, il nuovo e il bello ma dimenticando di essere anche stati a pieno titolo parte di quelle amministrazioni che il declino lo hanno favorito».