L’opposizione attacca l’Amministrazione e l’Acm “tra un po’ ha più dipendenti del Comune”. Foto

L’opposizione di Atripalda avvia un confronto sul presente e sul futuro della città, evidenziando preoccupazioni riguardo alla gestione finanziaria e alle decisioni dell’amministrazione attuale.

La consigliera Nancy Palladino critica la mancanza di opere nuove e la gestione “allegra” delle finanze, evidenziando sprechi in eventi e progetti.

Nel mirino finisce l’Acm, la municipalizzata definita il comune ombra.

La Palladino esprime anche preoccupazione per la mancanza di democrazia e per la gestione del dissenso.

L’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo capogruppo di “Atripalda Futura” invita alla discussione sul futuro della città, sottolineando la necessità di un cambiamento rispetto alle attuali politiche amministrative. Viene criticata la tendenza dell’amministrazione a aumentare le spese correnti a discapito degli investimenti per il futuro della città. Si evidenziano decisioni critiche riguardanti la gestione del patrimonio pubblico e la mancanza di progettualità a lungo termine. Stesso concetto ribadito dal consigliere Mirko Musto.

L’ex sindaco Gerardo Capaldo, chiede l’incontro, esprimendo preoccupazione per la perdita di prestigio della città e per la deriva verso un’amministrazione privatistica. In conclusione, si auspica un cambiamento di rotta e un maggiore coinvolgimento della cittadinanza nella definizione del futuro di Atripalda.