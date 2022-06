Maltempo, esonda il Fenestrelle sul ponte delle Filande. Foto

Esonda ancora una volta il torrente Fenestrelle all’altezza del ponte delle Filande. Il nubifragio che si è abbattuto in mattinata sull’Irpinia ha portato un mare di fango e detriti nel tratto che collega Atripalda con il nucleo industriale di Pianodardine. Grossi tronchi d’albero trascinati dalla furia delle acque hanno creato un tappo sotto il ponte causando l’esondazione che ha travolto ogni cosa invadendo le campagne circostanti di contrada Fellitto. Tanta la paura per i residenti. Una situazione che si ripete da decenni in attesa degli interventi promessi dalla Provinvia di Avellino, annunciato ma mai iniziati.