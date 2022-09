“Dedicato a chi non c’è più”,  manifestazione domenica pomeriggio presso il Parco delle Acacie di Atripalda

Domenica 11 settembre dalle ore 15:00 ci ritroveremo al Parco delle Acacie di Atripalda per la manifestazione “Dedicato a chi non c’è più” che vuole ricordare quanti, nella nostra Comunità, ci hanno lasciato prematuramente.

L’iniziativa ritorna dopo gli anni della pandemia con una nuova location e sarà l’occasione per ricordare i tanti amici e familiari che non ci sono più, ma anche un modo per trascorrere una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia, della solidarietà, della musica e dell’arte.

La manifestazione sportiva avrà inizio alle ore 15:00 con l’apertura del torneo di volley che vedrà sfidarsi diverse rappresentative amatoriali, mentre nell’angolo musica artisti locali si esibiranno per tutta la durata dell’evento sportivo. Successivamente ci sarà la celebrazione in suffragio per chi non c’è più e a seguire le esibizioni del gruppo del Centro Aprea, i Sognatori e di Vinyl Gianpy.

Per tutta la giornata, sarà possibile rifocillarsi presso gli stand enogastronomici, ricordando che tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

L’iniziativa – patrocinata dal Comune di Atripalda – è nata dalla sinergia tra l’associazione Giancarlo Imbimbo e il gruppo informale “Dedicato a chi non c’è più”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.