Addio al fotografo per passione Sabino Battista, dolore in città

Addio al fotografo per passione Sabino Battista. Scompare all’età di 76 anni l’ex dipendente dell’Agenzia delle Entrate con la passione per la fotografia. Era per lo più conosciuto al grande pubblico proprio per la sua opera fotografica che comprendeva i tantissimi servizi negli anni realizzati nella città di Atripalda. Immancabile la sua presenza in ogni appuntamento, piccolo o grande che fosse. Con la sua macchina fotografica, “Scatto Matto”, come amava farsi chiamare sui social, era pronto ad immortalare sorrisi ed e momenti di vita cittadina.

Lo piangono i familiari con la moglie Ernesta Spagnuolo, le figlie Tiziana e Valentina, i generi Vincenzo e Ramu, la sorella Gelsomina, i fratelli Gerardo e Lorenzo e i parenti tutti.

I funerali si terranno questo pomeriggio, alle ore 16, nel chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire di Atripalda.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione e proprietà di AtripaldaNews.