«Quando abbiamo aperto in negozio alle 9 abbiamo trovato la vetrina rotta». Brutta sorpresa l’altra mattina per i due giovani titolari di un’agenzia immobiliare, la “Tempocasa”, di via Roma ad Atripalda. Mariapia Ricciardi e Fulvio Spagnuolo al momento dell’apertura degli uffici del network immobiliare hanno trovato sfondata una delle vetrine, quella ubicata sotto i portici della centralissima arteria cittadina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si tratterebbe di un atto vandalico.



Articolo su Il Mattino di Avellino