Bimbo di undici anni si allontana da casa in bici, ore di paura e ricerche: ritrovato a Montemarano

Si sono vissute ore di paura questa mattina e incessanti ricerche per un bambino di undici anni che si è allontanato da casa, lungo la strada provinciale che conduce a Manocalzati, in bicicletta senza più dare notizie di sè. Sono state ore di ansia e preoccupazione per i genitori che hanno subito allertato i carabinieri della stazione di Atripalda. Solo nella tarda mattinata il ragazzino è stato ritrovato, sano e salvo, a Montemarano. Un’avventura a lieto fine che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a quanti si erano messi alla sua ricerca. A quanto si apprende il ragazzino avrebbe intrapreso il lungo tragitto in bici lungo l’Ofantina con l’intento di far visita al cimitero ai cari defunti.