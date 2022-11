Allagamenti in via Appia: nuove polemiche social per le caditoie ostruite e la mancanza di sistemi di captazione delle acque. Foto

Acqua alta lungo tutta via Appia per le foglie cadute dai platani e non rimosse, le caditoie ostruite e la carenza di fogne. E’ scattata puntuale in città la protesta dei residenti e dei social per gli allagamenti che si sono registrati lungo la strada principale di accesso alla cittadina del Sabato legati alle abbondanti piogge, alle caditoie ostruite dalle foglie e alla carenza di caditoie in alcuni punti cruciali che hanno innescato sui social una nuova scia di polemiche.

Problemi che ormai da troppo tempo assillano la zona e che causano continui allegamenti quando si registrano forti temporali.

La mancata rimozione delle foglie cadute dai platani ha dato vita a veri e propri tappi che impediscono all’acqua piovana di defluire.

Con i temporali il rischio di allagamenti si fa sempre più concreto soprattutto in alcune strade molto trafficate come via Appia. Il pericolo, in caso di forti piogge, è che i sistemi di captazione delle acque piovane attualmente ostruiti da erba, foglie secche e rifiuti non riescano a “tamponare” le precipitazioni copiose. Stessi problemi anche nelle traverse di via Appia dove un gran numero di caditoie sono completamente ostruite. Le foglie non sono state rimosse e raccolte in modo da tenere sgombre le strade dall’acqua ma anche dalle polemiche che puntualmente, dopo un allagamento, impazzano sui social.

Anche sulla pagina di Facebook di “Abc – Atripalda Bene Comune” sono piovute critiche «Scuole aperte in mare aperto».

«Il problema non è solo delle foglie ma anche delle fogne bianche che devono essere realizzate per il deflusso dell’acqua piovana – afferma Roberto Renzulli –. Via Appia va rifatta per le fogne bianche che sono inesistenti. Nel post terremoto si è pensato solo a costruire case. L’amministrazione doveva dare priorità a ciò e non alle feste. Se non si realizzerà un sistema di deflusso delle acque piovane idoneo via Appia si allagherà sempre. Bisogna intervenire con urgenza».

Eppure la precedente amministrazione ha stanziato un anno fa quattrocentocinquantamila euro per la messa in sicurezza della viabilità comunale. I lavori dovrebbero concentreranno soprattutto su via Appia alta che si estende dopo il passaggio a livello dove tutta l’acqua piovana defluisce nella rotatoria del raccordo autostradale creando un lago.

In via Appia alta i sistemi di deflusso delle acque bianche sono del tutto assenti mentre in via Appia bassa quelli esistenti non sono sufficienti a far defluire l’acqua piovana. Stessi problemi anche nelle traverse.

Ora con l’utilizzo di questi fondi si spera di evitare nuovi allagamenti in futuro e anche nuove polemiche che puntuali arrivano con i violenti nubifragi.