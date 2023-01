Morte del giovane Roberto Bembo, il cordoglio del sindaco di Atripalda

Purtroppo ci sono notizie che non vorremmo ricevere mai: il giovane Roberto Bembo, dopo giorni in cui ha lottato duramente, non ce l’ha fatta.

Non esistono parole per esprimere la tristezza e la rabbia che animano i cuori di tutti noi.

Alla famiglia del giovane giungano le più sentite condoglianze di tutta l’Amministrazione Comunale di Atripalda.

Un bacio a Roberto, ovunque sia.